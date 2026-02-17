В Пушкине начались отделочные работы при капремонте образовательного комплекса № 7

В Пушкинском городском округе на улице Кольцовской, 2, продолжается капитальный ремонт учебного корпуса образовательного комплекса № 7: подрядчик завершил половину демонтажных работ и приступил к отделочным, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт образовательного комплекса № 7 в Пушкине проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании школы, построенном в 1957 году и имеющем площадь 3782 квадратных метра, обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Также планируется благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования. Открытие обновленного комплекса намечено на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.