В Пушкине на кадастровый учет поставили дом для переселенцев

На кадастровый учет поставили новый дом для переселенцев из аварийного жилья в городе Пушкине Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дому присвоили кадастровый номер — 50:13:0070214:2830, он находится по адресу: г. Пушкино, ул. Октябрьская, дом № 49.

Теперь 65 семей, подписав акт приема-передачи, сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Жилой дом построен для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Восьмиэтажное здание возведено по современным технологиям. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство и озеленение. Оборудованы детские и спортивные площадки, а также парковочные пространства для удобства жителей.

В пешей доступности развитая социальная инфраструктура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.