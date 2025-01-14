В Пушкине ликвидировали аварийный многоквартирный дом

В рамках работы по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории Московской области, в городе Пушкино, на улице Лермонтова, был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 29, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1928 года постройки — двухэтажный, деревянный, общей площадью чуть более 365 квадратных метров. Основные элементы строительных конструкций здания находились в непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, в связи с чем дом был признан аварийным. После чего были проведены необходимые мероприятия по расселению жильцов 8 квартир. Затем строение пустовало, на прилегающей территории отсутствовало ограждение, имелся доступ третьих лиц. Кроме того, здание пострадало в результате пожара. Полуразрушенное сооружение было включено в перечень для ликвидации и снесено в IV квартале 2024 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденного земельного участка администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Пушкинский было выявлено 304 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 205 объектов, что составляет 68% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.