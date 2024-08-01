В проведении капремонта школы № 5 Солнечногорска задействованы более 50 человек

Капитальный ремонт продолжается в школе № 5 в Солнечногорске. Его проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время на объекте задействованы больше 50 человек. Они занимаются чистовой отделкой, финишной окраской фасада, проводят работы по благоустройству. Проинспектировал работы заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

«Капитальный ремонт перешел в финальную стадию — это чистовая отделка. Сейчас вся школа подготовлена: отшпаклевана, все инженерные сети завершены, осталось только конечные приборы установить. Потолки со второго этажа — начали крепить каркасную систему. Вставлены окна, накрыта кровля и приступили к благоустройству. Процентная готовность составляет порядка 70 — 73%», — прокомментировал Александр Сорокин.

Ремонт начался в январе 2024 года. За это время в здании смонтировали системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, установили оборудование вентиляционной системы, электрощитов, заменили кровлю и окна, утеплили фасад, положили плитку и выполнили другие работы.

Образовательное учреждение откроет свои двери для учеников 1 сентября. К этому сроку его оснастят новой мебелью и оборудованием.

Школа № 5 — одно из старейших учебных заведений в округе. Она была построена в 1940 году, и за все время эксплуатации капитальный ремонт здесь проводится впервые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.