сегодня в 14:47

В поликлинике Королева монтируют внутренние инженерные сети и делают отделку

На улице Циолковского в Королеве продолжаются работы по строительству комплексной поликлиники для взрослых и детей на одну тысячу посещений в смену. Ведется монтаж внутренних инженерных сетей, фасадные и отделочные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«На площадке в настоящее время работают 211 рабочих и 9 единиц техники. Общая стройготовность по всем видам работ составляет более 45%. Новая поликлиника станет важным шагом к улучшению качества медицинского обслуживания в городском округе», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Строители ведут предчистовую подготовку внутренних помещений, фасадные работы, монтаж системы вентиляции, водо-и теплоснабжения, элетромонтажные работы. На объект ведется поставка инженерного оборудования.

Рядом с новой поликлиникой ведется планировка территории под благоустройство.

Многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на одну тысячу посещений в смену: 600 сможет принять взрослое отделение, 300 — детское. Кроме того, в здании разместится травматологический пункт на 100 посещений. Общая площадь объекта составит более 17 тыс. кв. м.

В новой поликлинике будут работать терапевты, педиатры и узкие специалисты.

Пациенты смогут проходить различные медицинские процедуры, включая МРТ, ЭКГ, ультразвуковое исследование и рентген.

Работы завершат в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.