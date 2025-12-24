В Подольске завершили строительство современной школы в ЖК «Новая Щербинка»

В Подольске построили новую школу в жилом комплексе «Новая Щербинка», что позволит решить проблему нехватки учебных мест. Объект получил заключение о соответствии проекту, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Подольске завершили строительство школы, которая обеспечит жителей жилого комплекса «Новая Щербинка» необходимым количеством учебных мест. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии здания проекту. Все строительно-монтажные работы завершены, помещения полностью отделаны и меблированы, установлено технологическое оборудование, благоустроена прилегающая территория.

Общая площадь школы превышает 12 тысяч квадратных метров. В учреждении созданы современные условия для обучения: классы оснащены новейшей техникой, для практических занятий предусмотрены лаборантские. Для организации питания оборудована столовая на 250 мест.

Особое внимание уделили культурно-массовой работе. Актовый зал оснащен для проведения мероприятий профессионального уровня, предусмотрены сценическая площадка, помещения для хранения костюмов и реквизита, а также специальные зоны для музыкальных инструментов. В ближайшее время школу введут в эксплуатацию.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.