сегодня в 13:49

В Подольске завершили строительство новой пристройки к школе № 29 им Забродина

В Подольске Московской области завершено строительство новой пристройки к средней общеобразовательной школе № 29 имени Петра Забродина, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Руководитель проекта Кирилл Димитров отметил, что строители готовят школу к приему детей и сейчас уже производится уборка помещений. Пристройка позволит детям учиться в одну смену.

В новом корпусе, помимо учебных кабинетов, разместились спортивный зал, библиотечный центр, медицинский блок и офисная зона для педагогов.

Площадь нового корпуса составила 4 тыс. кв. м, он рассчитан на 200 учащихся.Также благоустроили прилегающую территорию — спортивное ядро, детские игровые площадки, тротуары и проезды.

Работы велись в рамках государственной программы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета региона, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открытие нового корпуса школы состоится 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.