В Подольске завершили ремонт фасада и установили подсветку в ДК «Металлург»

В микрорайоне Львовский Подольска завершается ремонт фасада Дома культуры «Металлург». Рабочие обновили фасадное покрытие, смонтировали современную подсветку и установили ярко светящуюся в темноте вывеску.

Директор ДК им. 1 мая, депутат совета депутатов округа Яна Гайша отметила, что Дом культуры теперь выглядит стильно и современно. Она подчеркнула, что такие перемены радуют коллектив и посетителей, а после ремонта учреждение станет еще более привлекательным для жителей микрорайона.

Ремонтные работы начались в августе и сейчас находятся на завершающей стадии. В 2024 году Дом культуры «Металлург» отметил 50-летний юбилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.