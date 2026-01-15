В Подольске завершили более 70% строительства нового корпуса школы №16

В Подольске на улице Народная продолжается строительство нового учебного корпуса школы №16, рассчитанного на 580 учеников. Готовность объекта превышает 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство нового корпуса школы №16 в Подольске ведется в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. На объекте продолжаются работы по облицовке фасадов, внутренней отделке, монтажу инженерных сетей и благоустройству территории.

Пристройка представляет собой комплекс из трех корпусов переменной этажности — от трех до четырех этажей. Площадь существующего здания составляет 3 654,3 кв. м, площадь пристройки — 8 300 кв. м. Новый корпус соединят со старым стеклянным переходом на уровне второго этажа, где будут обучаться младшие классы.

В первом блоке разместят основную входную группу, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, столовую и пищеблок. Во втором блоке предусмотрены учебные кабинеты для средней и старшей школы, административные и вспомогательные помещения. В третьем блоке появятся спортзал, мастерские и классы для занятий кулинарией.

Территорию вокруг школы благоустроят: установят игровые площадки с резиновым покрытием, газон, теневые навесы и детские тренажеры. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ №1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.