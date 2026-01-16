В Подольске завершено 90% строительства дома для переселенцев из аварийного жилья

В Подольске на улице Южный поселок в микрорайоне Климовск завершено 90% строительства нового 17-этажного дома для переселения жителей из аварийного жилья. В новое здание переедут 390 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов 15 января посетил строительную площадку нового дома, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья. Дом состоит из двух секций и рассчитан на 199 квартир. Сейчас ведутся финальные работы по чистовой отделке.

Здание возводят по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Первый камень в основание дома был заложен летом 2024 года при участии жителей и губернатора Андрея Воробьева.

На улице Южный поселок аварийными признаны 30 домов. Часть жителей уже воспользовалась жилищными сертификатами и приобрела новое жилье самостоятельно. Артамонов отметил, что расселение аварийного фонда остается одной из приоритетных задач, и пообещал держать работы на личном контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.