В Подольске ввели в эксплуатацию жилой дом для переселенцев из аварийного жилья

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома для переселенцев в Подольске. Новоселами станут 84 семьи. Жилой дом для них построили на улице Плещеевская. Застройщиком выступило муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Общая площадь 13-этажного здания составляет более 3 тыс. кв. метров. В нем 84 квартиры, полностью готовые для заселения жильцов по программе переселения из ветхого жилья. Дом возведен по современным технологиям с применением долговечных и износостойких материалов.

Для удобства жителей на прилегающей территории обустроено парковочное пространство. Также проведено комплексное благоустройство и озеленение, для маленьких жителей предусмотрена детская площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.