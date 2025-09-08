В Подольске стартовало строительство новой школы на 550 мест

В рамках госпрограммы Московской области на улице Ватутина в Подольске начались подготовительные работы к строительству нового школьного корпуса на 550 мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Подрядчик приступил к подготовительным работам на площадке: завозится строительная техника, ведется обустройство мест складирования материалов, подъездных дорог. В рамках первого этапа работ ведется отключение инженерных сетей от существующего здания школы, которое было признано аварийным. Далее будет проведен его снос.

Площадь нового школьного корпуса составит порядка 10 тыс. кв. м.

В новом школьном корпусе предусмотрены различные помещения, включая читальный зал, учебные классы, кабинеты для занятий творчеством и музыкой, а также спортивные и актовый залы. Столовая будет оснащена пищеблоком. На прилегающей территории планируется обустройство спортивных площадок, а также мест для отдыха и проведения мероприятий.

Открытие школы запланировано на 2028 год, что позволит обеспечить местами для обучения детей в Подольске и улучшить условия для образовательного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.