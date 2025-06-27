В Подольске проводят капремонт более чем 60 домов

В Подольске в ходе капремонта многоквартирных домов выполнили 69 элементов в 62 домах, продолжается обновление еще 117 элементов общедомового имущества. Работы проводятся совместно с фондом капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего капремонт планируют выполнить в 278 жилых зданиях округа до конца текущего года. Запланировано обновление 900 элементов в МКД. В том числе замена кровель, систем электро- и газоснабжения, инженерных коммуникаций, а также ремонт подвалов, фасадов и кровель.

В настоящее время на улице Литейной, 4а, идет комплексный ремонт дома. Здесь уже заменили стропильные системы, смонтировали металлоконструкции, ограждение и снегодержатели. На следующей неделе планируют начать утепление крыши. Также по данному адресу стартует ремонт фасада, который планируют завершить до конца июля. Затем специалисты перейдут к замене инженерных систем.

На Революционном проспекте, 25/11, также проходит ремонт скатной кровли. Рабочие заменят кровельное покрытие, водостоки и сделают утепление.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.