В Подольске продолжается капитальный ремонт детсада при школе №12

В Подольске на улице Кирова, 53а, ведется капитальный ремонт детского сада при школе №12 в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании дошкольного отделения школы №12 в Подольске завершены демонтажные работы. Сейчас строители выполняют общестроительные и отделочные работы, а также ремонтируют кровлю.

Капитальный ремонт проводится по государственной программе обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья. Площадь дошкольного отделения составляет 1 944,4 кв. м. В ходе работ специалисты заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, выполнят покраску стен, заливку и укладку пола, а также монтаж новых дверей и осветительных приборов.

Кроме того, будет проведена прокладка инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки. Запланированы фасадные и кровельные работы, а также закупка новой мебели и оборудования для детского сада.

Открытие обновленного дошкольного учреждения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.