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В Подольске приступили к подготовительному этапу строительства пристройки к школе

Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ по строительству пристройки на 200 мест к школе № 29 имени П. И. Забродина в Подольске, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Новый корпус гимназии на улице Парковая будет рассчитан на 200 учеников. Общая площадь пристройки составит 4,2 тыс. кв. метров. В проектируемом здании предусмотрены функциональные блоки: учебные кабинеты, спортивный зал, библиотечно — информационный центр, медицинский блок и офисная зона для педагогов. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

В рамках проекта будет обновлено и основное здание гимназии, которое построено в 1980 году.

Завершить все работы и обеспечить ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.