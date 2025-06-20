сегодня в 17:47

В Подольске планируют провести работы по содержанию около 14 км дорог в округе

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог в городском округе Подольск. Об этом сообщает к омитет по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог в Московской области, городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Юбилейная, Ленинградский пр-д, Госпитальный пр-д и др. в 2025–2026 гг».

Выполнение работ включает уборку автомобильных дорог, очистку урн на автобусных остановках, механизированную уборку дорог и тротуаров, обрезку веток, погрузку и вывоз мусора, смета, грязевых наносов, установку дорожных знаков, ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт колодцев и ограждений, очистку ливневой канализации и колодцев и пр. В рамках данной закупки планируется выполнение работ до декабря 2026 года на участках:

г. Подольск, улица Юбилейная (участок — от дублёра ул. Кирова до ул. Ленинградская)

г. Подольск, улица Юбилейная (участок — от ул. Ленинградская до Красногвардейского б-ра)

г. Подольск, Ленинградский проезд (участок — от Октябрьского пр-кта до ул. Юбилейная, уч. 1)

г. Подольск, проезд Госпитальный (участок — от ул. Маштакова до ул. 50 лет ВЛКСМ)

г. Подольск, проезд Октябрьский проспект — кафе «Старый замок» (участок — от Октябрьского проспекта до кафе «Старый замок»)

г. Подольск, Проезд Октябрьский проспект — Красногвардейский бульвар

г. Подольск, проезд Пахринский

г. Подольск, улица 50 лет ВЛКСМ (участок — от ул. Кирова до пр. Госпитального)

г. Подольск, улица Беляевская (участок — от пересеч. улиц Октябрьский пр-кт и Красногвардейский б-р до Беляевского пр-да)

г. Подольск, Юбилейная площадь (участок — площадь по направлению к Пахринскому проезду)

г. Подольск, Красногвардейский бульвар (участок — съезд к ГСК «Пахра»)

г. Подольск, Октябрьский проспект (участок — проезд к Октябрьскому пр-кту, д. 5А)

г. Подольск, переулок Парковый

г. Подольск, переулок Пилотный

г. Подольск, проезд Архивный (участок — от ул. Парковая до ГСК «Архив-2»)

г. Подольск, проезд Лемешовский (участок — от Красногвардейского бульвара до пр-да Лемешовского, д. 16)

г. Подольск, проезд Лемешовский (участок — от пр-да Лемешовского, уч. 1 до пр-да Лемешовского, д. 11А)

г. Подольск, проезд Пахринский (от Пахринского проезда, д. 8 до Пахринского проезда, д. 12)

г. Подольск, проезд ул. Кирова — ул. Кирова, д. 80А

г. Подольск, улица 1-я Пилотная

г. Подольск, улица 2-я Парковая (участок — от ул. Парковая до ул. Кирова, дд. 54, 56)

г. Подольск, улица 2-я Пилотная (участок — от пер. Пилотный до гостиницы «Олимпик»)

г. Подольск, улица 3-я Пилотная

г. Подольск, улица Беляевская (участок — от ул. Беляевская (рег) до ул. Беляевская, д. 10А)

г. Подольск, улица Беляевская (участок — от ул. Беляевская (рег) до Красногвардейского б-ра)

г. Подольск, улица Беляевская (участок — от Беляевского пр-да до места отдыха у воды «Беляевский пляж»)

г. Подольск, улица Беляевская (участок — от ул. Беляевская (рег) до МСП)

г. Подольск, улица Берёзовая (участок — от Красногвардейского б-ра до ул. Берёзовая, д. 30)

г. Подольск, улица генерала-губернатора Закревского (участок — от разворотного круга по ул. Парковая до ресторана «Отдых»)

г. Подольск, улица генерала-губернатора Закревского (участок — от ул. Парковая до ЖК «Ривьера-Парк»)

г. Подольск, улица Коммунальная (участок — от Красногвардейского б-ра до ул. Коммунальная, д. 17)

г. Подольск, улица Маштакова (участок — от ул. Маштакова до ул. Парковая, д. 17)

г. Подольск, улица Ольховая (участок — от Красногвардейского б-ра до ул. Ольховая, д. 25)

г. Подольск, улица Парковая (участок — от ул. Парковая до ул. генерал-губернатора Закревского, уч. 1 (вдоль Подольского колледжа им. А. В. Никулина)

г. Подольск, улица Парковая (участок — от ул. Парковая, уч. 1 до Володарского ВЗУ)

г. Подольск, улица Парковая (участок — от ул. Парковая до ул. Маштакова, д. 12 (Социальный фонд России)

г. Подольск, улица Парковая (участок — от ул. Парковая до ул. Парковая, д. 2А)

г. Подольск, улица Фетищевская (участок — от ул. Юбилейная, уч. 1 до дублера ул. Кирова)

г. Подольск, улица Фетищевская (участок — от ул. Фетищевская, уч. 1 до ул. Кирова, д. 80А)

г. Подольск, дублер ул. Кирова (от регионального участка до ул. Кирова, д. 112А)

г. Подольск, Проезд Берёзовый (участок — от Красногвардейского бульвара до съезда к месту отдыха у воды «Березовый пляж»)

г. Подольск, проезд Октябрьский проспект — СНТ ПАЗ № 2 (участок — по направлению к СНТ)

г. Подольск, улица Беляевская (участок — от Беляевского пр-да по направлению к УСЦ «Витязь» до ул. Беляевская, д. 39)

г. Подольск, проезд улица Беляевская — Насосная станция.

Общая протяженность участков — 13,9 км.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.