В Подольске определили подрядчика строительства дома для расселения аварийного жилья

В поселке Южный в Подольске построят еще один 17-этажный дом для расселения аварийного жилья. Заключен контракт на выполнение работ, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Контракт на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Южный поселок, д. 31а заключен с ООО «Триумф».

В поселке Южный (микрорайон Климовск) — 30 аварийных домов. Это здания, возведенные более 60 лет назад, а самое старое из них и вовсе 1848 года постройки. Два дома уже расселены (через выкупы квартир в МКД).

Для расселения остальных до конца года сдадут первую 17-этажную высотку и до конца 2026-го года планируют завершить строительство второй 17-ти этажки

Подрядчик приступает к подготовительным работам по возведению второго жилого дома.

В первый — двухсекционный дом, на 199 квартир, туда смогут переселиться 382 жителя. Старт его строительства был отложен из-за выноса сетей и сноса двух старых домов. Однако все работы планируют завершить до конца года, чтобы с весны 2026-го начать выдавать людям ключи.

Второй 17-этажный дом — трехсекционный, в нем 215 квартир, переехать сюда смогут 456 человек. Этот МКД возведут неподалеку — на месте бывшей коррекционной школы 1960 года постройки (она переведена в новое здание).

Строительство планируют завершить в декабре следующего года, что позволит закрыть вопрос с аварийным жильем в п. Южный

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.