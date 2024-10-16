В Подольске детям-сиротам вручили сертификаты на приобретение жилья

Заместитель главы Городского округа Подольск Анжела Студеникина и депутат совета депутатов округа Виктор Щукин в торжественной обстановке передали сертификаты на приобретение собственного жилья детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребятам Виктории Федоровой, Арине Сущевой и Юрию Медведеву вручили полезные подарки к будущему новоселью.

С января текущего года 26 юных подольчан после достижения совершеннолетия смогли переехать в собственное жилье. Специалисты помогают детям определиться и рассказывают о жилищном сертификате, который позволяет выбрать жилье самостоятельно в любом уголке Московской области. Такая возможность появилась благодаря инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2023 году.

«Ценно, что практически все ребята остаются в родном округе. Всего до конца текущего года в квартиры переедут 49 детей. Начало самостоятельной жизни — это серьезный шаг для каждого. Поэтому наши социальные работники будут рядом, чтобы помочь в случае необходимости», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.