В подмосковном ЖК «Тетрис» началась отделка мест общего пользования

В двух башнях второй очереди ведутся устройство вентилируемого фасада и отделка технических помещений. Идут работы по монтажу лифтового оборудования. Строители монтируют пожарный водопровод. Вертикальные конструкции башен возведены до уровня 23 этажа. Ведется остекление на уровне 13 и 14 этажей, кладка наружных стен 15 и 16 этажей. Строители также занимаются монтажом вытяжной вентиляции и пожарного водопровода. В лобби девятой башни начаты отделочные работы.

«Наша компания уделяет особое внимание не только возведению качественного жилья, но и созданию целостного жилого пространства. Поэтому мы тщательно планируем места общего пользования, продумываем озеленение и все элементы благоустройства в своих комплексах. Современный подъезд, по сути, расширяет территорию личной квартиры. В уютном фойе дома можно подзарядить телефон, сидя на диване и наблюдая за ребенком, гуляющим во дворе без машин», — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Входные зоны во всех корпусах квартала «Тетрис» спроектированы как многоцелевые комфортные пространства. В своих проектах девелопер создает доступную безбарьерную среду: все входы в подъезды и на придомовую территорию расположены на уровне земли, без порогов, а значит будет легко завозить коляски или велосипеды, не возникнет проблем и у жителей с ограничениями в передвижении. Высокие потолки и просторные холлы, панорамные окна во двор, колясочные и почтовые комнаты, а также высокоскоростные тихие лифты — все эти элементы создают практичное и гармоничное общественное пространство.

В уже готовых корпусах жилого комплекса «Тетрис» недавно были проведены работы по обновлению лобби и мест общего пользования: отреставрированы стены, установлена новая мебель, а фойе оформлены абстрактными картинами.

Жилой комплекс «Тетрис» — это девять ярких жилых многоэтажек и насыщенная инфраструктура района, в том числе, образовательный комплекс на 420 мест общей площадью 7 тысяч кв. метров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.