В подмосковном ЖК «Пятницкие луга» стартовало заселение еще одного корпуса

С начала августа застройщик открыл заселение корпуса 1.2 в составе ЖК «Пятницкие луга» в городском округе Химки, исполняя предписание, выданное ранее Главгосстройнадзором региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день в домах поэтапно ведется заселение. В корпусе 1.1. первыми получают ключи дольщики секций 2,3,4 и 11, в корпусе 1.2 переезд могут начать жильцы 11-й секции — там передано уже 29 квартир. Всего в 2-х корпусах передано 210 квартир.

Узнать статус готовности своей квартиры и сроки заселения граждане могут с помощью чат-бота в телеграм, который специально запустил застройщик.

Изначально дольщики должны были получить ключи от квартир в сентябре прошлого года, когда два корпуса 1.1. и 1.2 были достроены, получили заключение о соответствии проектной документации и разрешение на ввод. Однако с началом ремонтов в квартирах иностранные лифты не выдержали нагрузку и часто выходили из строя, а срок поставки комплектующих из-за рубежа в период экономических санкций стал слишком долгим.

Поэтому застройщиком было принято решение заменить все установленное лифтовое оборудование на отечественное, дабы в будущем жильцы «Пятницких лугов» не сталкивались с трудностями.

Защищая интересы жителей, Главгосстройнадзор проводил ежедневный мониторинг хода работ, в том числе замену лифтового оборудования и мебелировку квартир, чтобы передать их дольщикам как можно скорее.

В июне 2025 года по итогам проведенной проверки Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации корпуса 2.2 (входит во вторую очередь строительства) в составе того же ЖК.

По генплану в ЖК «Пятницкие луга» предусмотрено возведение 15 многоквартирных домов, три из них уже завершены строительством, корпус 2.1 возводят в настоящее время, его завершат во втором квартале 2026 года.

Кроме того, в 2025 году здесь достроят первый из двух многоуровневых паркингов и первый детский сад на 350 воспитанников. Всего запланировано возвести две школы, четыре детских сада и два отдельно стоящих многоуровневых паркинга.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.