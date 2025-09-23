В подмосковном ЖК «Малина» открылся детский сад на 196 мест

В жилом комплексе «Малина» открылся детский сад на 196 мест. Девелопером проекта выступила ГК «Гранель». Дошкольное учреждение находится по адресу: поселок Нахабино, ул. Покровская, 5А, городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 2,9 тыс. кв. метров. Здесь разместились 8 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудованы пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. Детский сад передан в муниципальную собственность.

ЖК «Малина» расположен в рабочем поселке Нахабино на территории 10 гектаров. Жилой комплекс включает 29 домов общей площадью более 80 тыс. кв. метров. Объект представлен мало- и среднеэтажной застройкой с благоустроенной территорией. ЖК «Малина» окружен лесными массивами, что формирует для жителей благоприятную экологическую обстановку.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуктуру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.