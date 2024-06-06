В подмосковном ЖК «Аникеевский» стартовала выдача ключей дольщикам

В ЖК «Аникеевский» городского округа Красногорск начали выдавать ключи — в корпусах № 25 и 24. Следующими квартиры получат дольщики корпуса № 23. Всего в трех домах новоселье справят 745 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ЖК «Аникеевский» возводится между Новорижским и Волоколамским шоссе, в 12 км от МКАД. Первая очередь включает десять корпусов, а также объекты социальной инфраструктуры. Ведутся работы по строительству детского сада для 315 малышей, его ввод в эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2025 года. В корпусах 20/1 и 20/2 разместятся детская и взрослая поликлиники на 60 и 70 посещений в смену соответственно — ввод в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года.

Кроме детского сада и поликлиник, здесь появятся парковки, магазины и другие торговые объекты, а также офисные помещения. Недалеко от жилого комплекса находится станция МЦД-2 «Аникеевка». В перспективе на Новорижском шоссе откроются станции метро Рублево-Архангельской ветки метро.

Ключи от новых квартир в комплексе «Аникеевский» получат и 40 дольщиков, приобретавших жилье в корпусах № 2 и 5 ЖК «Опалиха Парк», застройщик которого не справился со своими обязательствами. На данный момент переданы ключи 224 семьям в достроенном инвестором корпусе № 1 ЖК «Опалиха Парк». На очереди — будущие новоселы ЖК «Аникеевский».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.