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В подмосковном Клину продолжаются работы по капремонту лицея им Менделеева

В городском округе Клин, на улице Дзержинского, д. 11, продолжаются работы по капитальному ремонту лицея № 10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Подрядчик уже на треть завершил работы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Строители приступили к фасадным работам, выполняют монтаж инженерных сетей, ведут общестроительные работы», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания 1 851,1 квадратный метр. По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Будет проведено благоустройство прилегающей территории. Образовательное учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием.

Открытие лицея после ремонта запланировано к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.