В Подмосковье жителям МКД разрешили оформить статус БЖЗ

Жители Московской области могут перевести одноэтажные многоквартирные дома в статус блокированной жилой застройки и оформить землю под своими домами. Для этого в округах проходят встречи с представителями профильных ведомств, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас одноэтажные дома юридически остаются многоквартирными, поэтому закрепить прилегающие участки за конкретными собственниками невозможно. При этом жители используют землю под огороды, гаражи и хозяйственные постройки, которые без оформления могут признать самовольными.

Переход в статус блокированной жилой застройки решает эту проблему. Каждый блок получает отдельный вход и собственные коммуникации, а владельцы — право оформить землю, узаконить существующие строения и получить разрешение на новое строительство. Дополнительным преимуществом становится рост рыночной стоимости недвижимости.

В муниципалитетах региона проходят встречи с участием представителей минстройкомплекса, администраций округов и БТИ Подмосковья. Жителям разъясняют порядок перевода и особенности оформления документов. На этой неделе такие встречи состоялись в Богородском округе, Егорьевске, Королеве, Клину, Лобне, Лотошине, Павлово-Посадском округе, Подольске, Серпухове, Солнечногорске, Ступине и Чехове.

Для тех, кто завершит процедуру до 1 сентября 2026 года, установлена льгота: госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта. Это позволит собственникам избежать дальнейших ограничений в использовании земельных участков.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.