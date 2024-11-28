В Подмосковье завершается ремонт Гавшинского сельского Дома культуры

Гавшинский сельский Дом культуры построен в 1958 году. На его базе функционировали кружки для развития детей и молодежи, старшего поколения, ветеранов. Деятельность досугового учреждения была приостановлена в 2021 году в связи с аварийным состоянием. Реконструкция ДК — долгожданное событие для сельчан. Первостепенная задача — ремонт кровли, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

Проведен демонтаж старого покрытия, его заменили на более качественное и долговечное. Работы по капитальному ремонту крыши уже на стадии завершения. В дальнейших планах — полная реконструкция здания с обновлением фасада, внутренних помещений и инженерных сетей.

В дошкольном отделении «Капелька» школы № 3 города Протвино продолжается ремонт спортивного зала. Детский сад, построенный в 1987 году, посещают 192 ребенка. Помещение для занятий физкультурой нуждалось в обновлении. Уложено современное спортивное напольное покрытие, заменены светильники, радиаторы, окна и двери. Помимо этого, новые окна установили во всех группах учреждения. Запланирован монтаж противопожарных дверей и перил.

Работы в рамках текущего ремонта проводятся и в дошкольном отделении № 16 «Малышок» школы № 1 Серпухова. Здесь подрядчик заменяет окна в спальных группах. Важно, чтобы ребята росли и развивались в комфортных условиях. Все работы держат на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.