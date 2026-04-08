В Подмосковье зарегистрировали 1516 объектов по гаражной амнистии

В первом квартале 2026 года в Московской области по программе «гаражной амнистии» оформили 1516 объектов недвижимости — 269 гаражей и 1247 земельных участков. Срок действия упрощенного порядка истекает 1 сентября 2026 года, при этом рассматривается его продление, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала 2026 года в регионе зарегистрировано 269 гаражей и 1247 земельных участков общей площадью 32,9 тыс. кв. м. Программа действует с осени 2021 года и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на индивидуальные гаражи и землю под ними.

«Программа «гаражной амнистии» позволила тысячам жителей Подмосковья стать полноправными собственниками своего имущества, свободно распоряжаться им — продавать, дарить или передавать по наследству, а также защитить недвижимость от сноса. За все время действия программы в Подмосковье легализовано уже 33,1 тыс. объектов, из которых 10,2 тыс. — гаражи, 22,9 тыс. — участки площадью 581,6 тыс. кв. м», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Воспользоваться амнистией могут владельцы гаражей, их наследники или покупатели, если объект построен до конца 2004 года и имеет прочную связь с землей. Земельный участок должен быть ранее предоставлен гаражно-строительному кооперативу либо гражданину, а право владения подтверждено документами. Если сведения об участке отсутствуют в ЕГРН, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы расположения.

Под амнистию не подпадают самовольные постройки, гаражи на садовых и ИЖС-участках, разборные металлические конструкции и подземные паркинги при многоквартирных домах и офисных центрах. Для оформления необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг, выбрав услугу предварительного согласования предоставления земельного участка.

В феврале в Государственную думу внесен законопроект о продлении действия программы до 1 сентября 2031 года.

«Учитывая масштаб задачи и количество еще неоформленных объектов в регионе, сохранение упрощенного порядка регистрации на дополнительные пять лет является необходимым шагом для завершения процесса легализации гаражей и участков под ними», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.