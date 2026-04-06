В Подмосковье запустили онлайн-сервис проверки аварийного жилья

Жители Подмосковья, чьи дома признаны аварийными, могут узнать статус переселения через региональный портал госуслуг. Новый сервис позволяет получить информацию о сроках и способе переезда в течение шести рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На региональном портале госуслуг заработал сервис «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья». Чтобы получить сведения, необходимо авторизоваться через учетную запись «Госуслуг», выбрать раздел «Жилье» — «Статус недвижимости» и заполнить электронную форму.

В заявлении нужно указать всех собственников и проживающих, включая тех, кто не зарегистрирован в квартире. Если право на жилье оформлено до 31 января 1998 года, потребуется приложить правоустанавливающие документы — договор приватизации, свидетельство о наследстве, договор купли-продажи, решение суда и другие.

После подачи заявления всем совершеннолетним, указанным в форме, в личный кабинет направят электронное согласие на обработку персональных данных. Подтвердить его необходимо в течение трех дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.