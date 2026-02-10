Фото - © Продажа земли для ЛПХ в г.о. Ступино/Комитет по конкурентной политике Московской области

В Подмосковье за неделю выставили на торги 111 новых объектов недвижимости

В период с 2 по 6 февраля 2026 года комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 111 объектов, включая земельные участки и нежилые помещения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В начале февраля в Подмосковье на торги были выставлены 111 объектов недвижимости. В их числе — 63 земельных участка в аренду, 43 участка на продажу, одно нежилое помещение в аренду и четыре лота для заключения договора водопользования.

Земельные участки предназначены для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Например, в городском округе Ступино продается участок площадью 6,8 сотки в деревне Бекетово по начальной цене 714 314,52 рубля.

Для бизнеса предлагаются объекты коммерческой недвижимости. В центре городского округа Ступино сдается в аренду помещение площадью 250,1 кв. м, а в муниципальном округе Шаховская на торги выставлен участок 60,7 сотки для производственной деятельности.

Все торги проходят в электронной форме на едином портале торгов Московской области. Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись. Дополнительную информацию, обзоры законодательства и инструкции по участию в торгах можно найти в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.