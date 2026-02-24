В Подмосковье за неделю расселили 801 человека из аварийных домов

В городских округах Подмосковья за минувшую неделю из аварийного жилья переселили 801 человека. Жителям предоставили новые квартиры и выплатили выкупную стоимость в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

За отчетный период расселение прошло в Богородском, Жуковском, Кашире, Коломне, Можайском, Орехово-Зуевском, Подольске, Пушкинском, Рузском, Сергиево-Посадском и Талдомском округах. Новое жилье получили жители 345 помещений общей площадью 12 911,22 кв. м. Часть гражданам выплатили выкупную стоимость, часть переехала в квартиры, приобретенные на вторичном рынке.

С 2019 года в регионе в новые квартиры переехали более 35 тысяч семей. Первый этап программы — расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, — завершен. Сейчас реализуется второй этап, который предусматривает переселение из домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.

В 2025 году завершено строительство домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. В Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелкове и Лосино-Петровском строительство продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.