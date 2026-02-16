В Подмосковье за неделю переселили 747 человек из аварийного жилья

В городских округах Московской области за минувшую неделю 747 жителей переехали из аварийных домов в новые квартиры по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Павловском Посаде, Коломне, Пушкинском и Королеве за неделю расселили 747 человек из 328 аварийных помещений общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Жителям предоставили квартиры в новостройках, выплатили выкупную стоимость или приобрели жилье на вторичном рынке.

В регионе продолжается строительство новых домов для переселения граждан. В этом году завершится возведение многоэтажного дома в Шатуре на улице Спортивная. В городском округе Подольск завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, улица Южный поселок.

В этот дом планируется переселить 390 человек из 199 аварийных помещений общей площадью более 7,6 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.