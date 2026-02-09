В Подмосковье за неделю 790 человек переселили из аварийного жилья

В городских округах Подмосковья за минувшую неделю 790 жителей переехали из аварийных домов в новые квартиры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В течение прошлой недели в городских округах Наро-Фоминский, Ступино, Королев, Рузский, Истра, Электросталь, Можайский, Балашиха, Волоколамский, Талдомский, Воскресенск и Бронницы из аварийного жилищного фонда переселили 790 человек. Всего расселили 347 помещений общей площадью почти 13,8 тысячи квадратных метров.

Жителям выплатили выкупную стоимость или предоставили квартиры на вторичном рынке.

С 2019 года новые квартиры получили более 35 тысяч семей. Первый этап программы, предусматривающий расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, завершен. Сейчас реализуется второй этап — переселение граждан из домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.

В 2025 году завершили строительство домов для переселенцев в Жуковском, Луховицах и Подольске. В Коломне, Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском строительство продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.