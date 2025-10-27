В Подмосковье за неделю 36 человек переехали в новое жилье из аварийных домов

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городских округах: Богородский, Дубна, Талдом — из аварийного жилищного фонда расселены 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Общая площадь расселенного жилья составила 657,62 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, приобретены квартиры на вторичном рынке, предоставлены жилищные сертификаты.

Также Московская область получит софинансирование на расселение аварийного жилья. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» утверждены заявки на расселение аварийного жилищного фонда от 12 субъектов РФ. Среди них — Московская область, а также ряд других регионов, включая новые территории. Московская область получит 709,7 млн рублей на переселение 1 385 человек из 494 аварийных помещений площадью 20,2 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.