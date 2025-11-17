В Подмосковье за неделю 213 человек переехали в новое жилье из аварийных домов

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в пяти городских округах: Богородский, Луховицы, Мытищи, Павловский Посад, Серпухов - из аварийного жилищного фонда расселены 213 человек из 95 помещений общей площадью 4 095,95 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке.

Всего в рамках госпрограммы региона «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» планируется расселить 39 713 человек, 666 517,13 квадратных метров аварийного жилья. В 2024 и 2025 году расселены 5 624 человека, 26,5 тысяч квадратных метров, работа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.