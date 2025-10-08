В Подмосковье ввели в эксплуатацию первую очередь дорожной сети в ЖК «1-й Южный»

В ЖК «1-й Южный» завершен первый этап обустройства дорожной инфраструктуры. Министерство жилищной политики выдало группе компаний ФСК разрешение на ввод линейных объектов в эксплуатацию в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Суммарная протяженность нового дорожного участка составила 1 км. Объекты дорожной инфраструктуры проходят вдоль жилых домов ЖК и обеспечивают транспортную связь с существующей улично-дорожной сетью района. Это решение повышает транспортную доступность микрорайона.

В рамках проекта девелопер выполнил полный комплекс работ: от устройства дорожного полотна до создания комфортной и безопасной среды для пешеходов. Были обустроены тротуары, проложены инженерные коммуникации, установлено наружное освещение. Для обеспечения безопасности на перекрестках и пешеходных переходах нанесли разметку и смонтировали дорожные знаки.

Жилой комплекс «1-й Южный» реализуется под брендом «1-й ДСК и расположен в Ленинском городском округе Московской области, в 1 км от МКАД. Проект включает в себя 14 современных домов переменной этажности, 3 детских сада, 2 школы, поликлинику, наземные паркинги, велодорожки и коммерческую инфраструктуру на первых этажах домов. ЖК реализуется в три очереди. В настоящий момент идет строительство пяти домов, детского сада на 330 мест и школы на 1250 учеников.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.