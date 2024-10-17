сегодня в 12:44

В Подмосковье возвели жилой дом для переселенцев из аварийного жилья

В Клину построили жилой дом для переселенцев из аварийного жилья. Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Новоселами станут 275 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В девятиэтажном здании 122 квартиры общей площадью более 5,6 тыс. кв. метров полностью готовых для заселения жильцов в рамках реализации Государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Жилой дом располагается в центре города, где в шаговой доступности — благоустроенный Сестрорецкий парк, детская школа искусств им. Чайковского, поликлиника и вся необходимая социальная инфраструктура.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов.



В первую очередь это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.