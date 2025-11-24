В Подмосковье восстановили работу лифтов в более чем 80 МКД за октябрь

Под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области были проведены ремонтные работы и восстановлена работоспособность лифтов более чем в 80 МКД региона за октябрь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, работы были проведены по следующим адресам:

г. Химки, ул. Германа Титова, д. 10;

г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 36Б;

г. Пушкино, ул. Антона Ветчинова, д. 3, корп. 1;

г. Лобня, Свободный проезд, д. 9;

г. Балашиха, ул. Демин Луг, д. 2.

Лифт — сложное инженерное сооружение, требующее постоянного внимания. Любые сбои в его работе — будь то остановка кабины между этажами, рывки при движении, неточная остановка или потеря связи с диспетчером, должны немедленно фиксироваться и устраняться. Отказ от своевременного ремонта может привести к аварийным ситуациям.

Если вы столкнулись с неисправностью лифта в своем доме, сообщите об этом в управляющую организацию или через портал единой диспетчерской службы Московской области — ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.