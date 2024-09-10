В Подмосковье в августе подано почти 180 тыс заявлений на регистрацию недвижимости

На территории Московской области за август 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило около 180 тыс. заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 19 тыс. заявлений.

На регистрацию ипотеки подано более 11,3 тыс. заявлений, из которых 92% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило около 4 тыс. заявлений, из которых 95% — в электронном виде.

Росреестр уделяет особое внимание электронным услугам, обеспечивая бесперебойное функционирование сервисов в целях экономии времени наших клиентов. Использование электронных сервисов для подачи документов в Росреестр становится все более популярным, что способствует упрощению процесса государственной регистрации и ипотечного кредитования для населения.

«Электронная регистрация — это услуга, которая ускоряет и упрощает процесс оформления документов на недвижимость. Электронный способ получения услуг не только сокращает сроки регистрации, но и дает возможность подавать документы на регистрацию в любое время, не зависимо от рабочего графика учреждения, местоположения заявителя и объекта недвижимости. На территории Московской области число сделок в электронном виде увеличивается, что указывает на преимущество электронного формата регистрации объектов недвижимости. Напоминаем, что электронные услуги Росреестра доступны всем заявителям на официальном сайте ведомства», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.