В Подмосковье ужесточили получение жилищных сертификатов

В Московской области до 10 лет увеличили срок проживания для получения квартиры

В Московской области власти изменили условия получения жилищных сертификатов для семей с детьми: с 5 до 10 лет увеличили срок обязательного проживания на территории региона, один из родителей должен быть рожден в Подмосковье, сообщает АБН24 .

«Такое ужесточение связано с необходимостью борьбы с мошенническими схемами при выдаче сертификатов. Например, был случай, когда гражданка Таджикистана предъявила документы, согласно которым на ее жилплощади было зарегистрировано 13 человек. Однако фактически эти люди проживали за пределами России, в Таджикистане», — заявил эксперт по городской и загородной недвижимости Владимир Шмелев.

По его словам, таким образом государство намерено бороться с злоупотреблениями и обеспечить помощь приоритетным группа граждан, нуждающихся в жилищной поддержке.

Программы жилищных сертификатов в России работают для разных категорий населения, среди которых люди, работающие в труднодоступных регионах и на Крайнем Севере, сотрудники Министерства внутренних дел и военные.