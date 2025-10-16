В Подмосковье утвердили дизайн многоуровневого надземного гаража.

«Новый восьмиэтажный паркинг площадью около 14 тыс. кв. м рассчитан на 500 машиномест. Помимо парковок, на первом этаже разместятся два поста автомойки, а также помещения сопутствующего назначения. Для связи между этажами предусмотрен лифт, что добавит комфорта и функциональности комплексу», — рассказала министр по архитектуре и градостроительству Московской области Наталья Шувалова.

Здание станет ярким акцентом в окружающей застройке, эффектно выделяясь на фоне жилых домов.

«Фасад многоэтажного гаража выполнен в виде непрерывной ленты, декорированной кассетами из перфорированного анодированного алюминия. Этот отделочный материал создает эффект воздушности. Решение „пятого фасада“ в виде двухцветного паттерна придаст визуальную выразительность для жителей верхних этажей окружающих домов», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Колористическое решение здания представлено в сдержанной серой гамме и гармонирует с окружающей застройкой. Въезды и выезды автомобилей акцентированы с помощью козырьков из алюминиевых панелей и навигационных конструкций, входные группы оформлены подсветкой и элементами пассивной навигации для комфортной ориентации.

Также для большей выразительности в вечернее время предусмотрена архитектурно-художественная подсветка. На прилегающей территории запланировано комплексное благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в основном отечественные строительные материалы используют в строительстве в Подмосковье.