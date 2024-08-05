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В Подмосковье свыше 660 человек переселили из аварийного жилья за неделю

За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 667 человек, жителям 19 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На прошедшей неделе по национальному проекту «Жилье и городская среда» на территории Московской области было расселено 264 аварийных помещения в Бронницах, Ступине, Шатуре, Серпухове, Щелкове, Электрогорске, Мытищах, Красногорске, Истре, Зарайске, Дубне, Клину, Дмитровском, Волоколамском, Павлово-Посадском, Сергиево-Посадском, Раменском округах, а также округах Пушкинский, Шаховская.

По данным пресс-службы, за неделю в регионе расселили более 11,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Жилье, которое признали аварийным до 2017 года, расселяется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.