В Подмосковье сократили срок лицензирования геодеятельности

В Подмосковье с декабря 2025 года срок лицензирования геодезической и картографической деятельности сокращен до пяти рабочих дней вместо восьми. Подать заявление на получение, изменение или прекращение лицензии можно через портал госуслуг в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Срок оказания услуги сокращен на основании постановления правительства РФ от 28.11.2025 № 1940. Ранее средний срок предоставления лицензии составлял восемь рабочих дней, теперь — пять.

Заявления о предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий или прекращении действия лицензии направляются через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В электронном формате также можно запросить сведения о конкретной лицензии.

«Процесс подачи заявления через ЕПГУ стал проще и понятнее для пользователей за счет того, что все этапы получения услуги, включая взаимодействие с Росреестром, осуществляются в электронном виде», — отметил начальник отдела геодезии и картографии управления Росреестра по Московской области Игорь Листков.

Для консультаций по вопросам федерального государственного контроля в сфере геодезии и картографии используется мобильное приложение «Инспектор». Через него граждане, индивидуальные предприниматели и организации могут получить разъяснения специалистов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение, авторизоваться через ЕСИА и подать заявление на консультирование через раздел «Контроль и надзор» на портале госуслуг. В заявке указываются вопрос, регион, а также удобные дата и время консультации. Подробная инструкция размещена на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.