В Подмосковье реализуется программа строительства и капремонта школ

В Московской области реализуется программа строительства и капремонта школ, которая входит в народную программу «Единой России». Например, в 2025 году в Домодедове откроется обновленный лицей № 3 по улице Коломийца, а в 2024 году открылась Краснопутьская школа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

Подмосковье было отмечено среди лидеров по выполнению программы капремонта школ. В 2024 году в округе после обновления открылась Краснопутьская школа и школа № 2.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.