В Подмосковье расторгнуто 116 договора аренды земель из-за неисполнения условий

На территории Московской области органами местного самоуправления расторгнуто 116 договоров аренды земельных участков в связи с нарушениями обязательств со стороны арендаторов. Основными причинами стало неиспользование земли и отсутствие своевременных платежей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

«Эффективное использование государственных ресурсов — одна из приоритетных задач. Если пользователь нарушает условия договора, органы местного самоуправления действуют решительно, инициируя соответствующие судебные разбирательства. Вместе с тем муниципалитеты понимают необходимость поддержки добросовестных пользователей и стремятся обеспечить справедливый доступ к земле для всех заинтересованных сторон», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Некоторые арендаторы оперативно реагируют на проверки и выданные уведомления, своевременно устраняя нарушения. Например, после контрольных мероприятий по 323 участкам площадью 4951 гектар ситуацию уже исправили: была погашена задолженность по платежам либо предприняты меры по началу эксплуатации участков в соответствии с условиями договора.

Как уточнил министр, с начала 2025 года было расторгнуто 116 договоров аренды земельных участков общей площадью 1906 гектаров. Наиболее частыми основаниями для расторжения послужили долгосрочное неиспользование арендуемых территорий либо задолженность по аренде. На сегодняшний день претензионно-исковая работа ведется в отношении 146 договоров аренды общей площадью 1239 гектаров.

«После расторжения договора участки вновь вовлекаются в хозоборот. На сегодняшний день вовлечено 27 участков общей площадью 869,6 гектаров, 6 участков суммарной площадью 37 гектаров размещены на инвестпортале с целью передачи их новым ответственным пользователям», — добавил Тихон Фирсов.

Подмосковье сотрудничает с правительством РФ по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.