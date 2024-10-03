В Подмосковье рассказали, какие права есть у владельца земельного участка
Фото - © Минимущества
Частная собственность на землю в России появилась в 1991 году. Тот, кто отвечает за определенный участок земли, считается участником (субъектом) земельных отношений, а сама земля выступает объектом прав. Как возникает частная собственность и какие права обязанности есть у собственника, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Юридически собственность может быть двух типов: частной и общественной. Частная собственность — это то, что принадлежит человеку (нескольким людям) или юридическому лицу.
Виды собственности на землю бывают:
- собственность единоличная — когда у земли один владелец, он может быть как физическим, так и юридическим лицом;
- общая совместная собственность — земельный участок принадлежит нескольким лицам, но в Росреестре нет разделения его на доли (ст.244 ГК РФ);
- общая долевая собственность — у земли несколько владельцев, и участок поделен на доли, которые зафиксированы в Росреестре. Каждому владельцу принадлежит определенная часть надела.
Общественная собственность может принадлежать:
- муниципальному образованию;
- субъекту РФ;
- Российской Федерации.
Чтобы распоряжаться частной собственностью, нужно не только ее приобрести, но и зарегистрировать в Росреестре свои права. Тогда в общероссийской базе напротив сведений о самом участке появится запись о его новом владельце.
Зарегистрированное право собственности дает возможность владельцу распоряжаться своим участком — продавать, сдавать в аренду, включать в завещание, менять, передавать банку в качестве залога. А если вдруг землю зарезервируют для нужд государства или муниципалитета, собственникам, которые регистрировали права, обязательно выплатят компенсацию.
Подтвердить право частной собственности на землю можно с помощью выписки из ЕГРН — она выдается по запросу собственника в МФЦ или через Госуслуги.
В частную собственность, согласно ст. 27 ЗК РФ, нельзя передавать земли, изъятые из оборота, то есть: — земли общественного пользования (дороги, тротуары, пляжи, скверы, озера, реки и т. п.);
- части заповедников и национальных парков;
- земли, на которых построены тюрьмы, расположены места захоронений, объекты Вооруженных Сил РФ, ФСБ, госохраны, отрасли атомной энергетики;
В Земельном кодексе перечислены земли, ограниченные в обороте — то есть частной собственностью они могут стать только в исключительных случаях:
- земли лесного фонда;
- прибрежная зона водных объектов; — земли под объектами культурного и археологического наследия; — земли под объектами оборонной промышленности и таможенных органов;
- земли под помещениями, построенными для создания и обслуживания объектов водного, воздушного и ж/д транспорта;
- автомобильные дороги.
Использовать землю можно только по ее назначению — в зависимости от того, какое назначение ее присвоило государство.
Для каждой категории определены коды разрешенного использования земли, категорию и коды можно найти в выписке из ЕГРН.
Земля не должна стоять заброшенной. Собственник должен ее осваивать в зависимости от вышеупомянутого назначения — готовить проект на строительство, расчищать территорию, сажать растения.
Если на участке стоит межевой или геодезический знак, его нельзя перемещать или убирать. На землях сельхозназначения нельзя портить почву — снимать, перемещать или уничтожать плодородный слой, а также использовать пестициды и химикаты не по инструкции.
Если по участку проходит газопровод (нефтепровод), собственник не должен препятствовать работам по его обслуживанию или ремонту. Соблюдать противопожарную безопасность, санитарно-гигиенические и экологические нормы, требования градостроительных регламентов.
Права на использование перечислены в ст. 40 ГК РФ: — можно строить с учетом разрешенного использования земель;
- можно сажать растения, поливать, копать скважины, пруды или бассейны;
- разрешено пользоваться распространенными полезными ископаемыми и подземными и наземными водами на участке;
- разрешено распоряжаться собранным урожаем.
Все перечисленное возможно при соблюдении градостроительных планов, строительных, экологических, санитарных и противопожарных норм.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.