В Подмосковье рассказали, какие права есть у владельца земельного участка

Частная собственность на землю в России появилась в 1991 году. Тот, кто отвечает за определенный участок земли, считается участником (субъектом) земельных отношений, а сама земля выступает объектом прав. Как возникает частная собственность и какие права обязанности есть у собственника, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Юридически собственность может быть двух типов: частной и общественной. Частная собственность — это то, что принадлежит человеку (нескольким людям) или юридическому лицу.

Виды собственности на землю бывают:

собственность единоличная — когда у земли один владелец, он может быть как физическим, так и юридическим лицом;

общая совместная собственность — земельный участок принадлежит нескольким лицам, но в Росреестре нет разделения его на доли (ст.244 ГК РФ);

общая долевая собственность — у земли несколько владельцев, и участок поделен на доли, которые зафиксированы в Росреестре. Каждому владельцу принадлежит определенная часть надела.

Общественная собственность может принадлежать:

муниципальному образованию;

субъекту РФ;

Российской Федерации.

Чтобы распоряжаться частной собственностью, нужно не только ее приобрести, но и зарегистрировать в Росреестре свои права. Тогда в общероссийской базе напротив сведений о самом участке появится запись о его новом владельце.

Зарегистрированное право собственности дает возможность владельцу распоряжаться своим участком — продавать, сдавать в аренду, включать в завещание, менять, передавать банку в качестве залога. А если вдруг землю зарезервируют для нужд государства или муниципалитета, собственникам, которые регистрировали права, обязательно выплатят компенсацию.

Подтвердить право частной собственности на землю можно с помощью выписки из ЕГРН — она выдается по запросу собственника в МФЦ или через Госуслуги.

В частную собственность, согласно ст. 27 ЗК РФ, нельзя передавать земли, изъятые из оборота, то есть: — земли общественного пользования (дороги, тротуары, пляжи, скверы, озера, реки и т. п.);

части заповедников и национальных парков;

земли, на которых построены тюрьмы, расположены места захоронений, объекты Вооруженных Сил РФ, ФСБ, госохраны, отрасли атомной энергетики;

В Земельном кодексе перечислены земли, ограниченные в обороте — то есть частной собственностью они могут стать только в исключительных случаях:

земли лесного фонда;

прибрежная зона водных объектов; — земли под объектами культурного и археологического наследия; — земли под объектами оборонной промышленности и таможенных органов;

земли под помещениями, построенными для создания и обслуживания объектов водного, воздушного и ж/д транспорта;

автомобильные дороги.

Использовать землю можно только по ее назначению — в зависимости от того, какое назначение ее присвоило государство.

Для каждой категории определены коды разрешенного использования земли, категорию и коды можно найти в выписке из ЕГРН.

Земля не должна стоять заброшенной. Собственник должен ее осваивать в зависимости от вышеупомянутого назначения — готовить проект на строительство, расчищать территорию, сажать растения.

Если на участке стоит межевой или геодезический знак, его нельзя перемещать или убирать. На землях сельхозназначения нельзя портить почву — снимать, перемещать или уничтожать плодородный слой, а также использовать пестициды и химикаты не по инструкции.

Если по участку проходит газопровод (нефтепровод), собственник не должен препятствовать работам по его обслуживанию или ремонту. Соблюдать противопожарную безопасность, санитарно-гигиенические и экологические нормы, требования градостроительных регламентов.

Права на использование перечислены в ст. 40 ГК РФ: — можно строить с учетом разрешенного использования земель;

можно сажать растения, поливать, копать скважины, пруды или бассейны;

разрешено пользоваться распространенными полезными ископаемыми и подземными и наземными водами на участке;

разрешено распоряжаться собранным урожаем.

Все перечисленное возможно при соблюдении градостроительных планов, строительных, экологических, санитарных и противопожарных норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.