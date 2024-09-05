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В Подмосковье рассказали, как провести дачникам комплексные кадастровые работы

Одним из самых удобных и эффективных инструментов для уточнения границ земельных участков и исправления кадастровых ошибок являются комплексные кадастровые работы (ККР). Уже более трех лет такая возможность их провести есть и у дачников, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

ККР в отличие от обычных кадастровых работ проводятся в отношении не одного земельного участка, а одновременно в отношении всех участков, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов (садовые или огородные товарищества, гаражные кооперативы, коттеджные поселки, территории товарищества собственников недвижимости).

Что включает в себя единая карта-план территории

В карте отображаются уточненные сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, расположенных в пределах конкретной территории.

На основании утвержденной карты-плана территории сведения вносятся в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Комплексные кадастровые работы имеют следующие преимущества:

можно сэкономить и обойтись одной процедурой для внесения сведений в ЕГРН сразу по целому массиву земельных участков;

возможно сократить количество земельных споров, устранить имеющиеся и не допустить новые ошибки;

согласованием местоположения границ занимается специальная согласительная комиссия, что избавляет собственников делать это в индивидуальном порядке;

в рамках ККР определяется местоположение контуров зданий и сооружений (есть возможность осуществить «привязку» зданий и сооружений к земельным участкам).

Прежде чем заказывать ККР, стоит убедиться, не запланированы ли они за счет органов местного самоуправления. Если нет, то:

нужно выбрать кадастрового инженера и заключить с ним договор подряда;

заказчики работ в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора подряда должны проинформировать о их начале;

кадастровый инженер проводит необходимые замеры, разрабатывает карту-план территории и предоставляет его заказчикам;

заказчики ККР (или уполномоченное ими лицо) направляют документ в согласительную комиссию, которая на заседании должна согласовать местоположение границ земельных участков, обозначенных в карте-плане территории;

согласительная комиссия формируется в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора-подряда на выполнение комплексных кадастровых работ или со дня получения извещения о их начале;

согласительная комиссия направляет окончательную редакцию карты-плана территории в уполномоченный орган, который должен ее утвердить (таким уполномоченным органом является орган местного самоуправления);

не позднее чем через три рабочих дня с момента утверждения уполномоченный орган направляет карту-план территории в Росреестр;

Росреестр рассматривает карту-плана территории и в случае отсутствия замечаний вносит необходимые сведения в ЕГРН с уведомлением заказчиков работ и кадастрового инженера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.