Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:18

В Подмосковье проверили более 750 балконов в многоквартирных домах

Балкон, как часть фасада здания, включает в себя балконную плиту и парапет, за обслуживание и ремонт которых отвечает управляющая компания. Так, с начала года УК устранили неисправность в более 750 балконов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Важно знать: балкон относится к общему имуществу многоквартирного дома, поэтому управляющая компания должна регулярно проверять состояние балконных плит во время плановых осмотров весной и осенью.

В случае выявления повреждений — своевременно проводить ремонт, поскольку это может представлять угрозу безопасности людей.

С начала года по обращениям жителей управляющие организации устранили неисправность выступающих конструкций: балконов и лоджий более чем в 750 многоквартирных домах Московской области.

В случае обнаружения дефектов балконных плит следует сообщить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.