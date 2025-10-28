В Подмосковье провели 90 аукционов по земельно-имущественным торгам

С 20 по 24 октября в Московской области состоялось 90 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Свыше 180 человек приняли участие в торгах на минувшей неделе. В среднем на каждый лот претендовало 2 участника. Популярность загородной недвижимости подтверждается аукционной статистикой: по некоторым лотам количество заявок значительно превышает средние показатели. Например, в аукционе по аренде земельного участка под ЛПХ в селе Шишкино г. о. Домодедово боролось 8 человек. Напомним, основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко! Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.

