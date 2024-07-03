В Подмосковье проведен капремонт более 17 тыс многоквартирных домов с 2014 года

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел выездное заседание в Балашихе. Депутаты совместно с представителями профильных министерств, фонда капремонта, органов МСУ, управляющих организаций обсудили реализацию региональной программы капремонта общего имущества МКД. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Перед началом заседания участники осмотрели ход работ по капремонту фасада многоквартирного дома по адресу мкр. Заря, ул. Садовая, дом 5.

Как отметил председатель комитета Игорь Коханый, работы здесь проводят в соответствии с краткосрочным планом реализации программы на 2023–2025 годы. Сейчас ремонтируют фасад. Работы завершены на 60%. Закончить планируют до конца июля.

«Краткосрочный план 2023–2025 годов — самый масштабный за всю историю реализации региональной программы капитального ремонта МКД. Всего на территории Московской области находятся 57 тысяч МКД, в регпрограмме — более 44 тысяч. В областной программе все дома кроме тех, в которых менее 5 квартир, а также признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу», — рассказал Коханый.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года. На заседании отметили, что за это время отремонтировано порядка 17,5 тысяч МКД (39%). Комфорт проживания повысился более чем у 2,5 млн. жителей.

Объем финансирования краткосрочного плана 2023–2025 годов составит 87,5 млрд. рублей. В план включено более 6,5 тысяч МКД. Планируется ремонт:

· лифтовое оборудование — 1 100 лифтов;

· кровля — 2 919 МКД;

· фасады — 1 500 МКД;

· фундамент — 235 МКД;

· внутренние инженерные системы — 3 165 МКД;

· газовая система — 2 000 МКД.

«В 2024 году работы проводятся в 4 245 МКД. По поручению Губернатора в план также включены 172 МКД в мкр. Климовск городского округа Подольск. Там ведутся работы по замене внутренних инженерных систем, пострадавших в январе этого года из-за аварии на котельной. План 2024 года реализован на 22%, столько же домов находятся в работе, по 56% МКД ведётся проектирование», — рассказал Коханый.

По словам депутата, в настоящее время проводятся сезонные виды работ — ремонт мягких кровель, оштукатуривание фасадов, замена внутридомовых инженерных систем.

Что с лифтами

В Московской области более 60 тысяч лифтов. С 2014 года заменено более 13 тыс. лифтов, отработавших более 25 лет. Также в 4,2 тыс. МКД лифты заменены по заключению специализированных организаций о непригодности к эксплуатации.

На заседании отметили, что по поручению Губернатора реализована программа замены лифтов старше 20 лет, непригодных для дальнейшей эксплуатации. Оборудование при замене лифтов используется российское, а также белорусское. В 2024 году планируется заменить 536 лифтов.

Что с газовыми сетями

Всего в Московской области более 33 тысяч газифицированных МКД. С 2016 года газовые сети отремонтированы в 2 300 домах.

Как отметил Коханый, в домах устанавливаются трехходовые вентиля, датчики загазованности и меняется гибкая подводка. План по установке датчиков загазованности в программе 2023–2025 годов — более 85 тысяч штук. На время замены собственникам помещений предлагают электрические плиты. Такие работы необходимы, чтобы повысить безопасность проживания граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.