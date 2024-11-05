В Подмосковье прошел обучающий семинар для кадастровых инженеров

В Подмосковье прошел семинар, направленный на повышение качества кадастровых работ и оказание методической помощи кадастровым инженерам, подготавливающим межевые/технические планы для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В ходе семинара представителями управления озвучены актуальные изменения в сфере земельного законодательства, новые механизмы совершенствования кадастровых услуг на территории Московской области, практические вопросы, касающиеся порядка подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета, применения единого подхода по вопросам, возникающим в сфере кадастрового учета, с целью повышения качества кадастровых работ и сокращения количества приостановлений по учетно-регистрационным действиям.

С участниками семинара разобраны типовые ошибки кадастровых инженеров и особенности подготовки технических, межевых планов для осуществления учетно-регистрационных действий на территории региона.

«В управлении Росреестра по Московской области на регулярной основе проводятся семинары, консультации и горячие линии с представителями профессионального сообщества и саморегулируемыми организациями. Взаимодействие с кадастровыми инженерами направлено на повышение качества предоставления услуг в сфере недвижимости, а также на упрощение процесса оформления объектов недвижимости для правообладателей», — отметила заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлия Миронова.

«Обучающие семинары для кадастровых инженеров являются одним из действенных механизмов взаимодействия с Росреестром, где отрабатываются ключевые вопросы и обеспечена непрерывная техническая поддержка, направленная на дальнейшее развитие и повышение качества оказываемых государственных услуг, направленных на защиту прав и законных интересов граждан», — сказал кадастровый инженер Николай Субботин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.