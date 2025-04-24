В Подмосковье продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Южный строят дом для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас здесь ведутся монолитные работы на уровне 3-6-го этажей здания. Завершить строительство планируют к 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за счет бюджетных средств.

«На объекте 40 рабочих и 2 единицы техники. Ведутся монолитные работы на уровне 3-6-го этажей здания, кладка наружных и внутренних стен и перегородок. Общая стройготовность около 20%. Параллельно подрядчик занимается наружными сетями — канализацией и водопроводом», — уточняется в сообщении.

В поселке Южный находятся 30 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению. Они были возведены в 50-х годах.

На первом этапе новое жилье получат около 200 семей. В 17 этажный дом переедут жители 16 аварийных домов.

В целях реализации второго этапа строительства подобран земельный участок под бывшей коррекционной школой вблизи места строительства первого этапа. Всего же переселения ожидают 836 человек из 444 квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.